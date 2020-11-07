РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ахмат» вырвал победу на последних минутах у «Тамбова» с минимальным счетом

20:51
7 ноября. 14-й тур. «Тамбов» — «Ахмат» — 0:1.
7 ноября. 14-й тур. «Тамбов» — «Ахмат» — 0:1.
Теги:

В матче 14-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» принимал «Ахмат». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Мяч был забит в самой концовке второго тайма. Автором победного гола стал полузащитник Артем Тимофеев.

«Ахмат» одержал третью победу подряд и с 23 очками поднялся на 7-е место. «Тамбов» с 12 очками остался на 13-й позиции.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

14-й тур

«Тамбов» — «Ахмат» (Грозный) — 0:1 (0:0)

Гол: Тимофеев, 87.

«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Рыбин, Шляков, Таказов, Ароян, Грицаенко, Карасев (Шахов, 90+2), Чуперка, Карапетян (Тилль, 76), Онугха (Костюков, 81).

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Богосавац, Анхель, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин (Альсултанов, 90+1), Швец, Бериша (Садулаев, 73), Полярус (Харин, 56), Мелкадзе (Быстров, 57).

Предупреждения: Ненахов, 33. Онугха, 44. Ильин, 82.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Сафьян (Москва), Миневич (Смоленск).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Петросян (Бронницы).

7 ноября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

Тамбов — Ахмат

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир