«Ахмат» вырвал победу на последних минутах у «Тамбова» с минимальным счетом
В матче 14-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» принимал «Ахмат». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Мяч был забит в самой концовке второго тайма. Автором победного гола стал полузащитник Артем Тимофеев.
«Ахмат» одержал третью победу подряд и с 23 очками поднялся на 7-е место. «Тамбов» с 12 очками остался на 13-й позиции.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
14-й тур
«Тамбов» — «Ахмат» (Грозный) — 0:1 (0:0)
Гол: Тимофеев, 87.
«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Рыбин, Шляков, Таказов, Ароян, Грицаенко, Карасев (Шахов, 90+2), Чуперка, Карапетян (Тилль, 76), Онугха (Костюков, 81).
«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Богосавац, Анхель, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин (Альсултанов, 90+1), Швец, Бериша (Садулаев, 73), Полярус (Харин, 56), Мелкадзе (Быстров, 57).
Предупреждения: Ненахов, 33. Онугха, 44. Ильин, 82.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Сафьян (Москва), Миневич (Смоленск).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Петросян (Бронницы).
7 ноября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/