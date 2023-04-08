«Урал» уступил «Ахмату» и проиграл третий матч подряд

«Ахмат» обыграл «Урал» в матче 22-го тура чемпионата России — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Ахмат Арена».

Счет в игре на 3-й минуте открыл полузащитник грозненцев Евгений Харин. На 57-й минуте Бернард Бериша удвоил преимущество команды.

«Ахмат» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Динамо» опустилось на шестую строчку с 35 очками, но клуб еще не сыграл свой матч 22-го тура.

«Урал» проиграл третий матч подряд в РПЛ и идет на 10-й строчке (25).