«Ахмат» — «Спартак»: где смотреть прямую трансляцию

«Ахмат» и «Спартак» сыграют во 2-м туре чемпионате России в воскресенье, 2 августа. Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

02 августа, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Ахмат» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке.

В 1-м туре РПЛ «Ахмат» сыграл вничью с «Локомотивом» — 1:1. «Спартак» начал новый сезон с победы над «Родиной» — 3:0.