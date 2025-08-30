Источник: «Ахмат» согласовал контракт с Рифатом Жемалетдиновым

Полузащитник Рифат Жемалетдинов продолжит карьеру в «Ахмате», утверждает журналист Иван Карпов.

По данным источника, грозненский клуб согласовал контракт с 28-летним россиянином по схеме «1+1». Футболист присоединится к команде после паузы на матчи сборных.

Жемалетдинов — свободный агент, его предыдущей командой был ЦСКА, за который хавбек выступал с июля 2024 года по июль 2025 года. В сезоне-2024/25 футболист принял участие в 29 матчах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.