«Зенит» — «Пари НН»: Дуглас Сантос открыл счет в начале второго тайма

«Зенит» вышел вперед в матче с «Пари НН» в 7-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 47-й минуте забил защитник Дуглас Сантос.