«Зенит» — «Пари НН»: Кассьерра удвоил преимущество хозяев

«Зенит» удвоил преимущество в матче с «Пари НН» в 7-м туре РПЛ — 2:0.

На 72-й минуте гол забил форвард Матео Кассьерра.