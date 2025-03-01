«Ахмат» — «Рубин»: видео голов
«Ахмат» дома победил «Рубин» в матче 19-го тура РПЛ — 2:1.
10-я минута. Дардан Шабанхаджай — 1:0.
41-я минута. Надер Гандри, с пенальти — 1:1.
63-я минута. Надер Гандри — 2:1.
«Ахмат» набрал 16 очков и поднялся из зоны вылета на 14-е место в РПЛ, «Рубин» (26) остается восьмым в турнирной таблице.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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