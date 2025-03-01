«Ахмат» — «Рубин»: видео голов

«Ахмат» дома победил «Рубин» в матче 19-го тура РПЛ — 2:1.

10-я минута. Дардан Шабанхаджай — 1:0.

41-я минута. Надер Гандри, с пенальти — 1:1.

63-я минута. Надер Гандри — 2:1.

«Ахмат» набрал 16 очков и поднялся из зоны вылета на 14-е место в РПЛ, «Рубин» (26) остается восьмым в турнирной таблице.