Билялетдинов: «Сейчас люди без игровой карьеры начитаются книжек, сделают модную прическу и считают себя тренерами»

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов заявил, что нельзя стать полноценным тренером без профессиональной карьеры футболиста.

«Тренер — это призвание, должно быть чутье, профессиональный нюх. А сейчас есть тенденция, что тренируют люди с колледжа, которые думают, что понимают футбол. У них отсутствует профессиональный статус игрока, значит, отсутствует и тренерский багаж. Начитаются книжек, пройдут семинары, обрастут терминами, им кажется, что они классные. Жонглируют этими терминами, модными словами. Засунут подмышку ноутбук и считают себя тренерами. Еще просят себе кликуху. Кого-то Клоппом называют, Гвардиолой. Давайте для пущей важности еще что-то придумаем. Можно нацепить очки, сделать модную прическу, еще что-то напялить и говорить, что ты Клопп.

Я согласен с Александром Мостовым, что без игровой карьеры тренер не может быть полноценным. Если не играл на профессиональном уровне, то как он может тренировать на нем? Насмотрелся по телевизору, но это не значит, что можешь научить. Это целая наука. Важен собственный опыт в изучении даже технического приема. Они на тренировках общими лозунгами разговаривают. Но понимания, чего хочешь добиться, нет. Потому что они сами этого не достигли. Тот же Моуринью все же играл на профессиональном уровне, почитайте. А у нас лезут на самый верх без всего. У нас важен принцип «не важно быть, умей казаться». Так что с Мостовым я согласен», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.