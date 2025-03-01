«Ахмат» благодаря дублю Гандри обыграл «Рубин» и поднялся из зоны вылета РПЛ
«Ахмат» дома победил «Рубин» в матче 19-го тура РПЛ — 2:1.
На десятой минуте казанцы вышли вперед благодаря голу Дардана Шабанхаджая. Грозненцы отыгрались с пенальти — на 41-й минуте одиннадцатиметровый реализовал Надер Гандри.
На 63-й минуте тунисский защитник оформил дубль, отличившись после углового.
«Ахмат» набрал 16 очков и поднялся из зоны вылета на 14-е место в РПЛ, «Рубин» (26) остается восьмым в турнирной таблице.
Источник: Таблица РПЛ
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|
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|
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|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
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|9
|2
|4
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|10
|
11
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|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
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|Ростов
|9
|2
|2
|5
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|8
|
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|Акрон
|9
|1
|5
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|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
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|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
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|3
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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