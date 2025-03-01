«Ахмат» благодаря дублю Гандри обыграл «Рубин» и поднялся из зоны вылета РПЛ

«Ахмат» дома победил «Рубин» в матче 19-го тура РПЛ — 2:1.

На десятой минуте казанцы вышли вперед благодаря голу Дардана Шабанхаджая. Грозненцы отыгрались с пенальти — на 41-й минуте одиннадцатиметровый реализовал Надер Гандри.

На 63-й минуте тунисский защитник оформил дубль, отличившись после углового.

«Ахмат» набрал 16 очков и поднялся из зоны вылета на 14-е место в РПЛ, «Рубин» (26) остается восьмым в турнирной таблице.