«Рубин» победил «Ахмат» на старте сезона РПЛ

«Рубин» на выезде обыграл «Ахмат» в матче 1-го тура чемпионата России-2025/26 — 2:0.

Счет на 24-й минуте игры с передачи Ильи Рожкова открыл Дардан Шабанхаджай. На 51-й минуте преимущество гостей увеличил Велдин Ходжа.

«Рубин» набрал 3 очка и вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ, сместив «Зенит» (3 балла) на четвертую строчку. У «Ахмата» (0) после этой игры 14-я позиция.

Следующий матч казанская команда проведет 27 июля против сине-бело-голубых. Грозненский клуб в этот же день сыграет с ЦСКА.