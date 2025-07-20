Семак — о юбилее «Зенита»: «Игрокам не нужны дополнительные стимулы, чтобы стараться побеждать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что игрокам питерской команды не требуются дополнительные стимулы в виде юбилея клуба, чтобы стремится к победам.

25 мая «Зенит» отметил свое столетие. Позднее председатель правления клуба Александр Медведев заявил, что юбилейным для сине-бело-голубых станет сезон-2025/26.

«Я думаю, много споров о годе создания. Но мы здесь не для того, чтобы в них участвовать, а чтобы работать. И в прошлом сезоне ребята старались. Вопрос не в юбилейном сезоне... Мы каждый год стараемся играть и показывать хороший результат. Любая серия рано или поздно заканчивается. Мы трудимся. Посмотрим, как будет в этом году. Думаю, не нужны дополнительные стимулы для игроков, чтобы тренироваться играть и стараться побеждать», — приводит пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга слова Семака.

В воскресенье, 20 июля, «Зенит» на своем поле победил «Ростов» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ и вышел на третье место в турнирной таблице с 3 очками. Во втором туре чемпионата России сине-бело-голубые на выезде сыграют против «Рубина». Матч пройдет 27 июля.