«Ахмат» — о завершившем карьеру Швеце: «Уверены, что Антон найдет свое место в футболе в другом качестве»
«Ахмат» пожелал удачи и успехов бывшему полузащитнику команды Антону Швецу, который завершил игровую карьеру.
33-летний футболист принял такое решение из-за череды травм. Последним клубом в его карьере стал «Рубин», с которым у полузащитника в июне закончился контракт.
«Российская карьера Антона Швеца началась в нашем клубе «Ахмат». Собственно, здесь он и провел лучшие годы в своей карьере. Он входит в пятерку игроков, проведших наибольшее количество матчей за «Ахмат». Антон очень добрый, порядочный парень, который оставил о себе прекрасные чувства в клубе и в регионе. Он знает, что в «Ахмате» и в Чеченской Республике у него есть много друзей, которые поддерживают его сегодня и будут поддерживать всегда на жизненном пути. Уверены, что Антон найдет свое место в футболе в другом качестве. Желаем Антону удачи и успехов в дальнейшем пути!» — говорится в сообщении грозненского клуба.
За восемь лет в «Ахмате» Швец провел 187 матчей во всех турнирах, отметившись 12 голами и 5 результативными передачами. Полузащитник также играл в Испании — за вторые команды «Вильярреала» и «Сарагосы».
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14
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15
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