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2 июля, 19:05

Московский «Спартак» обыграл «Спартак» из Костромы в товарищеском матче

Алина Савинова

Московский «Спартак» победил костромской «Спартак» в контрольном матче на летних сборах — 1:0.

Игра прошла на подмосковной базе красно-белых в Тушино в закрытом формате. Единственный гол был забит на 54-й минуте с углового.

Следующий товарищеский матч «Спартак» проведет 4 июля против «Крыльев Советов».

По итогам сезона-2025/26 московская команда с 52 очками заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» из Костромы с 49 очками стал седьмым в Первой лиге.

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1
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
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