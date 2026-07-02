Московский «Спартак» обыграл «Спартак» из Костромы в товарищеском матче

Московский «Спартак» победил костромской «Спартак» в контрольном матче на летних сборах — 1:0.

Игра прошла на подмосковной базе красно-белых в Тушино в закрытом формате. Единственный гол был забит на 54-й минуте с углового.

Следующий товарищеский матч «Спартак» проведет 4 июля против «Крыльев Советов».

По итогам сезона-2025/26 московская команда с 52 очками заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» из Костромы с 49 очками стал седьмым в Первой лиге.