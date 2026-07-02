Московский «Спартак» обыграл «Спартак» из Костромы в товарищеском матче
Московский «Спартак» победил костромской «Спартак» в контрольном матче на летних сборах — 1:0.
Игра прошла на подмосковной базе красно-белых в Тушино в закрытом формате. Единственный гол был забит на 54-й минуте с углового.
Следующий товарищеский матч «Спартак» проведет 4 июля против «Крыльев Советов».
По итогам сезона-2025/26 московская команда с 52 очками заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» из Костромы с 49 очками стал седьмым в Первой лиге.
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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13
|Акрон
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|0
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
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|0
|0
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|0
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|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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