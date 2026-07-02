Швец — о завершении карьеры: «Нет гарантий, что после восстановления я смогу играть без последствий»

Полузащитник «Рубина» Антон Швец прокомментировал завершение карьеры.

Контракт игрока с казанцами истек в июне. В сентябре 2025-го Швец получил повреждение сухожилия, но в ходе восстановления повредил крестообразную связку колена.

«Я принял непростое решение завершить профессиональную карьеру, так как череда травм накладывает свой отпечаток. Нет гарантий, что после долгого процесса восстановления и операций я смогу играть в футбол без последствий для здоровья», — цитирует 33-летнего игрока пресс-служба «Рубина».

Швец перешел в «Рубин» в сентябре 2025 года и провел за команду два матча. Ранее он выступал за «Ахмат», до этого в Испании за вторые команды «Вильярреала» и «Сарагосы» (в сезоне-2013/14 сыграл 4 минуты за основную команду).

На его счету 1 матч за сборную России — товарищеская игра против Франции (1:3) 27 марта 2018 года.