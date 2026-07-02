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Швец — о завершении карьеры: «Нет гарантий, что после восстановления я смогу играть без последствий»

Руслан Минаев

Полузащитник «Рубина» Антон Швец прокомментировал завершение карьеры.

Контракт игрока с казанцами истек в июне. В сентябре 2025-го Швец получил повреждение сухожилия, но в ходе восстановления повредил крестообразную связку колена.

«Я принял непростое решение завершить профессиональную карьеру, так как череда травм накладывает свой отпечаток. Нет гарантий, что после долгого процесса восстановления и операций я смогу играть в футбол без последствий для здоровья», — цитирует 33-летнего игрока пресс-служба «Рубина».

Швец перешел в «Рубин» в сентябре 2025 года и провел за команду два матча. Ранее он выступал за «Ахмат», до этого в Испании за вторые команды «Вильярреала» и «Сарагосы» (в сезоне-2013/14 сыграл 4 минуты за основную команду).

На его счету 1 матч за сборную России — товарищеская игра против Франции (1:3) 27 марта 2018 года.

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Антон Швец
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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Антон Швец завершил игровую карьеру в 33 года

Источник: «Спартак» близок к приобретению защитника «Алавеса» Парады
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Динамо Мх

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П
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