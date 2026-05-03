«Акрон» — «Краснодар»: гол Кордобы отменили после видеопросмотра

Арбитр Евгений Буланов отменил гол «Краснодара» в матче против «Акрона» в 28-м туре РПЛ.

На 54-й минуте счет открыл Джон Кордоба. Буланов изначально засчитал гол, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора отменил взятие ворот, решив, что Кордоба нарушил правила в штрафной.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

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