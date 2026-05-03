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Судейство

3 мая, 18:17

«Акрон» — «Краснодар»: гол Кордобы отменили после видеопросмотра

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Арбитр Евгений Буланов отменил гол «Краснодара» в матче против «Акрона» в 28-м туре РПЛ.

На 54-й минуте счет открыл Джон Кордоба. Буланов изначально засчитал гол, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора отменил взятие ворот, решив, что Кордоба нарушил правила в штрафной.

&laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ 3&nbsp;мая 2026 года.«Акрон» принимает «Краснодар» — гол Кордобы отменен: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
03 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
0:1
Краснодар

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
7
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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