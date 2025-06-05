«Ахмат» оштрафовали на 270 тысяч рублей по итогам ответного матча с «Уралом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Ахмат» суммарно на 270 тысяч рублей по итогам ответного стыкового матча с «Уралом» (2:0) за право сыграть в РПЛ в сезоне-2025/26.

«За необеспечение безопасности «Ахмат» оштрафован на 200 тысяч рублей. За массовое появление людей на поле принято решение оштрафовать клуб на 50 тысяч рублей. За непредоставление записи с камер видеонаблюдения оштрафовать «Ахмат» на 20 тысяч рублей. И Беришу за выход за пределы технической зоны — на 10 тысяч рублей», — цитирует ТАСС главу комитета Артура Григорьянца.