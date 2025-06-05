Агент Роналдо опроверг информацию об уходе футболиста из «Ростова»
Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход игрока из клуба.
Ранее издание Metaratings опубликовало опубликовалокомментарий агента, где сказано, что бразильский футболист уйдет из ростовской команды.
«Я хотел бы заявить, что заявления, которые делаются в России, являются полностью ложными. У нас нет предложений, и мы не знаем, получил ли клуб какие-либо предложения. Поэтому заявления, которые были сделаны якобы мной об уходе Роналдо этим летом, ложные», — сказал Гранжа «СЭ».
24-летний Роналдо провел за «Ростов» в прошедшем сезоне 36 матчей, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.
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