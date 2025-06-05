Адиев стал главным тренером «Крыльев Советов»

Магомед Адиев назначен главным тренером «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарской команды.

Контракт с 47-летним специалистом заключен на год с возможностью продления по соглашению сторон.

«Добро пожаловать в «Крылья Советов», Магомед Мусаевич!» — говорится в заявлении клуба.

В начале прошлого сезона Адиев возглавлял «Ахмат», а с апреля 2025 года исполнял обязанности главного тренера «Химок». Ранее он также тренировал «Анжи», карагандинский «Шахтер» и работал в сборной Казахстана.

В мае Игорь Осинькин покинул пост главного тренера «Крыльев Советов» после пяти лет работы. Самарская команда заняла 10-е место в РПЛ по итогам сезона-2024/25.