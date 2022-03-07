«Ахмат» обыгрывает «Рубин» после первого тайма

Завершился первый тайм матча 20-го тура Тинькофф РПЛ «Ахмат» — «Рубин». Счет в игре 1:0 в пользу грозненского клуба.

Единственный гол забил полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин на 3-й минуте матча. Он в очередной раз в сезоне забил со штрафного.

Встреча проходит на «Ахмат Арене».