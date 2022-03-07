Парфенов: «Цепляться» за пятерку — не для «Спартака». Надо за медали бороться»

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу красно-белых в дерби (2:0). Помимо этого, он рассказал, какой результат посчитает успешным для команды Ваноли по итогам нынешнего сезона.

— Это историческое дерби, и в нем никогда нет фаворитов. То же касается и игр «Спартака» с ЦСКА, например. Все ожидали хорошей игры от «Спартака», впрочем, как и от «Динамо». И красно-белые показали хорошую игру и уверенно победили. Понятно, что было удаление, но этот как раз говорит о том, какой накал был в матче, какое давление. Думаю, «Спартак» выиграл по делу, — цитирует Парфенова «РБ Спорт».

— Гол Квинси — это шедевр, или в принципе то, на что он способен?

— Он должен такие голы забивать почаще, от легионеров это и требуется, чтобы они показывали свой уровень.

— Очень много комплиментов после матча звучит в адрес Бакаева, который поучаствовал в обоих голах. Согласны с тем, что его никуда не надо отпускать из «Спартака»?

— Бакаев должен играть в «Спартаке», при хорошем доверии он способен на многое и принесет много пользы команде.

— У вас лично уже вырисовался «Спартак» Ваноли?

— Прошло всего три матча, так что пока не хотелось бы каких-то громких высказываний. Показательным будет итог — как в чемпионате, так и в Кубке, а не последующие несколько игр.

— На что способен нынешний «Спартак»? Например, войти в пятерку?

— Мне кажется, надо банально идти от игры к игре — и в чемпионате, и в кубке. Потому что команда много потеряла. Через каждый матч и через каждую победу можно почувствовать, цепляешься ты за эту, например, пятерку, или нет. С другой стороны, «Спартак» и пятерка — это странно. Вы скажете, это будет успех? Надо за медали бороться и за победу в Кубке.