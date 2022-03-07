Парфенов: «Цепляться» за пятерку — не для «Спартака». Надо за медали бороться»
Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу красно-белых в дерби (2:0). Помимо этого, он рассказал, какой результат посчитает успешным для команды Ваноли по итогам нынешнего сезона.
— Это историческое дерби, и в нем никогда нет фаворитов. То же касается и игр «Спартака» с ЦСКА, например. Все ожидали хорошей игры от «Спартака», впрочем, как и от «Динамо». И красно-белые показали хорошую игру и уверенно победили. Понятно, что было удаление, но этот как раз говорит о том, какой накал был в матче, какое давление. Думаю, «Спартак» выиграл по делу, — цитирует Парфенова «РБ Спорт».
— Гол Квинси — это шедевр, или в принципе то, на что он способен?
— Он должен такие голы забивать почаще, от легионеров это и требуется, чтобы они показывали свой уровень.
— Очень много комплиментов после матча звучит в адрес Бакаева, который поучаствовал в обоих голах. Согласны с тем, что его никуда не надо отпускать из «Спартака»?
— Бакаев должен играть в «Спартаке», при хорошем доверии он способен на многое и принесет много пользы команде.
— У вас лично уже вырисовался «Спартак» Ваноли?
— Прошло всего три матча, так что пока не хотелось бы каких-то громких высказываний. Показательным будет итог — как в чемпионате, так и в Кубке, а не последующие несколько игр.
— На что способен нынешний «Спартак»? Например, войти в пятерку?
— Мне кажется, надо банально идти от игры к игре — и в чемпионате, и в кубке. Потому что команда много потеряла. Через каждый матч и через каждую победу можно почувствовать, цепляешься ты за эту, например, пятерку, или нет. С другой стороны, «Спартак» и пятерка — это странно. Вы скажете, это будет успех? Надо за медали бороться и за победу в Кубке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 1
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|2 : 0
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|0 : 1
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7