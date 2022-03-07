Леонид Федун спустился в раздевалку «Спартака» и похвалил команду за победу над «Динамо»

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы команды над «Динамо» (2:0) зашел в раздевалку.

«Мы были лучшими, и у нас впереди будут игры, которые мы должны пройти. Вы видите, что вы сильнее, и вы должны реализовывать это на поле. Уже поменьше нервов, как было в конце, и больше уверенности. Остальное все будет нормально», — сказал Федун на видео, опубликованном на YouTube-канала «Спартака».

Голами в матче против «Динамо» отметились Шамар Николсон и Квинси Промес.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 20 матчах. Следующая игра пройдет 13 марта с «Краснодаром».