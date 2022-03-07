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Леонид Федун спустился в раздевалку «Спартака» и похвалил команду за победу над «Динамо»

Анна Горшкова
Корреспондент

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы команды над «Динамо» (2:0) зашел в раздевалку.

«Мы были лучшими, и у нас впереди будут игры, которые мы должны пройти. Вы видите, что вы сильнее, и вы должны реализовывать это на поле. Уже поменьше нервов, как было в конце, и больше уверенности. Остальное все будет нормально», — сказал Федун на видео, опубликованном на YouTube-канала «Спартака».

Голами в матче против «Динамо» отметились Шамар Николсон и Квинси Промес.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 20 матчах. Следующая игра пройдет 13 марта с «Краснодаром».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
2
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3
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 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
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 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
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 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
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 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
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14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
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 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
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