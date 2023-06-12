«Ахмат» объявил о продлении контракта с главным тренером Ташуевым

«Ахмат» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Ташуевым.

Новое соглашение с 64-летним специалистом рассчитано на три года.

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года, сменив на посту Андрея Талалаева.

По итогам сезона-2022/23 грозненский клуб закончил сезон на 5-м месте с 50 очками.