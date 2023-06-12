Экс-тренер сборной Армении Минасян считает, что Сперцяну стоит перейти в «Аякс»

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян отреагировал на новость о том, что «Аякс» сделал предложение «Краснодару» о покупке полузащитника Эдуарда Сперцяна за 9 миллионов евро.

«Конечно, Сперцяну стоит перейти в «Аякс». Все знают, что у них одна из лучших школ в Европе. Кроме того, они больше всех футболистов продают топ-клубам. Их стиль игры полностью соответствует стилю Сперцяна. Они регулярно играют в Лиге чемпионов или в Лиге Европы, поэтому это будет хороший переход. Я много не следил за «Аяксом», но они считаются брендом и высококлассной командой. Это будет большим шагом, потому что он будет в поле зрения европейских топ-клубов. Самое главное, что у Эдуарда большие шансы, чтобы быть основным футболистом. Я всегда говорил, что ему нужно делать шаг за шагом. 9 миллионов евро? Могу сказать только, что Сперцян — футболист с большим потенциалом. Он стоит тех денег, которые будут за него платить, это будет оправданно», — приводит слова Минасяна Metaratings.ru.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. В сезоне-2022/23 он сыграл за российский клуб в 41 матч, в которых забил 14 голов и сделал столько же результативных передач.