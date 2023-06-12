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Экс-тренер сборной Армении Минасян считает, что Сперцяну стоит перейти в «Аякс»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян отреагировал на новость о том, что «Аякс» сделал предложение «Краснодару» о покупке полузащитника Эдуарда Сперцяна за 9 миллионов евро.

«Конечно, Сперцяну стоит перейти в «Аякс». Все знают, что у них одна из лучших школ в Европе. Кроме того, они больше всех футболистов продают топ-клубам. Их стиль игры полностью соответствует стилю Сперцяна. Они регулярно играют в Лиге чемпионов или в Лиге Европы, поэтому это будет хороший переход. Я много не следил за «Аяксом», но они считаются брендом и высококлассной командой. Это будет большим шагом, потому что он будет в поле зрения европейских топ-клубов. Самое главное, что у Эдуарда большие шансы, чтобы быть основным футболистом. Я всегда говорил, что ему нужно делать шаг за шагом. 9 миллионов евро? Могу сказать только, что Сперцян — футболист с большим потенциалом. Он стоит тех денег, которые будут за него платить, это будет оправданно», — приводит слова Минасяна Metaratings.ru.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. В сезоне-2022/23 он сыграл за российский клуб в 41 матч, в которых забил 14 голов и сделал столько же результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-trener-sbornoi-armenii-minasyan-spercyanu-stoit-pereiti-v-ayaks-ikh-stil-igry-emu-podkhodit-258142/
Вардан Минасян
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Аякс
ФК Краснодар
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
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Оренбург – Динамо
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3.06 17:00
Пари НН – Химки
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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

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Александр Соболев

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