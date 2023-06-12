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Сегодня, 12:00

Гунько: «Фраза Федуна о «нашем Месси» помешала Давыдову в карьере»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Дмитрий Гунько.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер ереванского «Урарту», экс-спартаковец Дмитрий Гунько, выигравший в этом сезоне звания чемпиона и обладателя Кубка Армении, в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о главных разочарованиях во времена его работы в «Спартаке» по молодежному направлению.

— Две самые болезненные истории — это Денис Давыдов и Александр Козлов, — говорит Гунько. — Во втором случае вообще трагическая. Они вообще не связаны между собой, две совсем разные судьбы, но оба футболиста были большими и, увы, нереализованными талантами. Для меня это большая боль в сердце.

— Помешала ли Давыдову стать «нашим Месси», как назвал его Леонид Федун, как раз эта фраза экс-владельца «Спартака»?

— Думаю, да. В личных беседах Денис вроде бы был настроен серьезно и на словах выражал желание решительно изменить ход событий, который складывался не в его пользу, но на деле этого не происходило. Возможно, та фраза и вытекавшая из нее самооценка засели у него внутри — для этого игроку надо покопаться в себе. Но времени прошло много, и поезд уже ушел.

— Какая память осталась у вас о работе с Федуном и как вы восприняли его уход из «Спартака»? Это пошло на пользу или во вред клубу?

— С теплотой вспоминаю Леонида Арнольдовича. Он дал мне шанс возглавить команду, очень переживал за «Спартак» и много делал для него. Построил стадион... Да, многие кадровые решения могут кому-то не нравиться, но по отношению к молодежи в академии, лично ко мне все это было на уровне. А на пользу это пошло или во вред, покажет только история.

Давыдов летом 2022 года подписал контракт с «Химками». Он провел один матч за подмосковную команду, не отметившись результативными действиями.

Полностью интервью Дмитрия Гунько читайте на сайте «СЭ».

Денис Давыдов (футбол)
Дмитрий Гунько
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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