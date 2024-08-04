Матч «Ахмат» — «Локомотив» начнется в 20:30 по московскому времени

«Ахмат» встретится с «Локомотивом» в матче 3-го тура чемпионата России в воскресенье, 4 августа. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, начало — в 20:30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на сайте телеканала и начнется в 20:15 по московскому времени.

На старте сезона РПЛ-2024/25 «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0). «Локомотив» обыграл «Акрон» (3:2) и уступил московскому «Динамо» (1:3).

В чемпионате России сезона-2023/24 «Ахмат» финишировал на десятой строчке турнирной таблицы, а «Локомотив» — на четвертой.