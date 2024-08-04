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Сегодня, 08:30

«Ахмат» — «Локомотив»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Матч «Ахмат» — «Локомотив» начнется в 20:30 по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ахмат» встретится с «Локомотивом» в матче 3-го тура чемпионата России в воскресенье, 4 августа. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, начало — в 20:30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на сайте телеканала и начнется в 20:15 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Локомотив

На старте сезона РПЛ-2024/25 «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0). «Локомотив» обыграл «Акрон» (3:2) и уступил московскому «Динамо» (1:3).

В чемпионате России сезона-2023/24 «Ахмат» финишировал на десятой строчке турнирной таблицы, а «Локомотив» — на четвертой.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
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