Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:32

Источник: трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит» находится под угрозой срыва

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Переговоры «Зенита» и «Спартака» по трансферу нападающего Александра Соболева зашли в тупик, сообщает РИА Новости Спорт.

По данным источника, в настоящее время переговоры между клубами не ведутся. Руководство петербургского клуба не намерено улучшать предложение по покупке 27-летнего футболиста.

Ранее Соболев был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака» из-за озвученного желания перейти в «Зенит».

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Источник: РИА Новости Спорт
Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
10
Читайте также
Китайские пловцы жалуются на пренебрежение со стороны соперников на Олимпиаде-2024
В Париже девятый медальный день летней Олимпиады 2024
Экономист назвала размер средней пенсии в России
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение дела Трампа о вмешательстве в выборы
Названы доходы россиян для покупки однокомнатной квартиры по семейной ипотеке
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Соболев выведен из состава «Спартака». Дальше — переход в «Зенит»?
Тарпищев — о Соболеве: «Происходящее — его проблема. Он не прав во многих вещах»
Биография Александра Соболева: форвард сборной России может перейти из «Спартака» в «Зенит»
Кечинов — о Соболеве: «Когда мы приходили в «Спартак», нас по-другому воспитывали»
Кечинов — о словах Симоняна: «Не стоит забывать, сколько приятных минут Соболев подарил спартаковским фанатам»
Симонян раскритиковал Соболева: «Он не спартаковец! Скатертью дорога»
Семак: «Хотелось бы, чтобы в «Зените» был форвард, который хорошо играет на втором этаже»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ, 3-й тур: ЦСКА — «Оренбург», «Факел» — «Краснодар» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Педро

Педро

Зенит

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости