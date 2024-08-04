Источник: трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит» находится под угрозой срыва

Переговоры «Зенита» и «Спартака» по трансферу нападающего Александра Соболева зашли в тупик, сообщает РИА Новости Спорт.

По данным источника, в настоящее время переговоры между клубами не ведутся. Руководство петербургского клуба не намерено улучшать предложение по покупке 27-летнего футболиста.

Ранее Соболев был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака» из-за озвученного желания перейти в «Зенит».

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.