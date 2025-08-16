«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграют в РПЛ 16 августа

«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграют в 5-м туре РПЛ в субботу, 16 августа. Матч в Грозном на «Ахмат Арене» начинается в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

16 августа, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)

Ключевые события и результат игры «Ахмат» — «Крылья Советов» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Ахмат» и «Крылья Советов» в прямом эфире будут показывать телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 20.25 мск, за 5 минут до игры.

Грозненцы в предыдущем туре обыграли «Зенит» (1:0), а самарцы сыграли вничью с «Балтикой» (1:1).