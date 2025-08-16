«Ахмат» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

«Ахмат» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ. Начало матча — в 20.30 мск.

«Ахмат»: Шелия, Сидоров, Гандри, Ндонг, Богосавац, Исмаэл, Келиано, Касинтура, Самородов, Садулаев, Конате.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Солдатенков, Лепский, Костанца, Сутормин, Рахманович, Баньяц, Ахметов, Раков.