Галактионова — о ничьей с «Балтикой»: «Локомотиву» не хватало напористости в чужой штрафной площади»

Главный тренер «Локомотива» Михаила Галактионова поделился мнением о ничьей с «Балтикой» (1:1) в 5-м туре РПЛ.

«Наш сегодняшний соперник достаточно боевой. Он оказывает давление, бежит, бьется, играет очень агрессивно. Надо было быть к этому готовым. Но мы вошли в сегодняшний матч, пропустив гол в самом начале. Это, естественно, дает оппоненту определенное преимущество. Но в дальнейшем мы взяли мяч под контроль, старались доводить подходы к воротам до ударов.

Немного не хватало остроты в завершающей стадии, не хватало напористости в чужой штрафной площади. Но честь и хвала ребятам за то, что они не опустили рук. Старались напрягать соперника и в плане эмоций, и в плане активности. Те, кто вышел на замену во втором тайме, добавили свежести и скорости. Мы старались поддерживать этот темп до конца, и это воплотилось в забитый мяч», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

Железнодорожники в пяти турах набрали 13 очков и занимают первое место в таблице РПЛ. «Балтика» с 9 очками находится на 3-й строчке.