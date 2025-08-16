Футбол
16 августа, 19:08

Галактионова — о ничьей с «Балтикой»: «Локомотиву» не хватало напористости в чужой штрафной площади»

Главный тренер «Локомотива» Михаила Галактионова поделился мнением о ничьей с «Балтикой» (1:1) в 5-м туре РПЛ.

«Наш сегодняшний соперник достаточно боевой. Он оказывает давление, бежит, бьется, играет очень агрессивно. Надо было быть к этому готовым. Но мы вошли в сегодняшний матч, пропустив гол в самом начале. Это, естественно, дает оппоненту определенное преимущество. Но в дальнейшем мы взяли мяч под контроль, старались доводить подходы к воротам до ударов.

Немного не хватало остроты в завершающей стадии, не хватало напористости в чужой штрафной площади. Но честь и хвала ребятам за то, что они не опустили рук. Старались напрягать соперника и в плане эмоций, и в плане активности. Те, кто вышел на замену во втором тайме, добавили свежести и скорости. Мы старались поддерживать этот темп до конца, и это воплотилось в забитый мяч», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

Железнодорожники в пяти турах набрали 13 очков и занимают первое место в таблице РПЛ. «Балтика» с 9 очками находится на 3-й строчке.

&laquo;Балтика&raquo; и &laquo;Локомотив&raquo; сыграли вничью (1:1).Первая потеря «Локомотива»: команду Галактионова спасли Комличенко и дикий промах форварда «Балтики»

Источник: фк «Локомотив»
Михаил Галактионов
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
    • «Спартак» — «Зенит»: Соболев сравнял счет

    «Ахмат» — «Крылья Советов»: трансляция матча РПЛ онлайн
    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

