«Ахмат» хочет повторно арендовать Зорина у «Спартака»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» рассказал о намерении еще раз арендовать 21-летнего полузащитника «Спартака» Даниила Зорина.

«Даниил понравился. Хороший футболист, хороший парень. Будем после первого сбора общаться со «Спартаком». Если будет возможность, возьмем его еще раз в аренду. Продажу «Спартак» не рассматривает. Будем разговаривать по аренде. Проходит сборы со «Спартаком»? Это их решение», — сказал Айдамиров «СЭ».

В сезоне-2024/25 Зорин в 14 матчах за «Ахмат» забил 2 гола. Он играл за грозненский клуб с февраля 2025 года.