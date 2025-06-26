«Ахмат» хочет повторно арендовать Зорина у «Спартака»

Футбол
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» рассказал о намерении еще раз арендовать 21-летнего полузащитника «Спартака» Даниила Зорина.

«Даниил понравился. Хороший футболист, хороший парень. Будем после первого сбора общаться со «Спартаком». Если будет возможность, возьмем его еще раз в аренду. Продажу «Спартак» не рассматривает. Будем разговаривать по аренде. Проходит сборы со «Спартаком»? Это их решение», — сказал Айдамиров «СЭ».

В сезоне-2024/25 Зорин в 14 матчах за «Ахмат» забил 2 гола. Он играл за грозненский клуб с февраля 2025 года.

ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
  • lvb

    Давайте закончим За почти 57 лет просмотра нашего футбола, с лета 1968 года.. Перед моими глазами прошла масса вот таких неудачников, не желавших работать. И мне о них жалеть? Прудников-тупой бычара., потрепыхался на уровне "юноши".. , техника на уровне "прокинуть и бежать", пас отдать своему-проблема. Безродный забыл повзрослеть, да и там Хохляндия того времени, ее влияние.. Пошел вразнос. Павленко так и не повзрослел. Вам их жаль. Мне-нет. Насколько мне помнится, в "Интере" Станкович играл "восьмерку", ЦПЗ с атакующим уклоном и "десятку", плеймейкера. А Умярий и Барриос-типичные "шестерки", игроки с уклоном в оборону, поэтому малорезультативные и ассистов у них совсем немного. Давайте посмотрим). В РПЛ Барриос. 174 игр, 3+9 Умяров. 128 игр, 4+3. У Станковича же 80 голов в клубной карьере).

    26.06.2025

  • Олег

    По Умярову - не сказал бы, что он играет прям "оборонительного опорника". Так же, кстати, как и Барриос. "Чисто оборонительный" - это питбуль в стиле Эдгара Давидса )) Или в наших росс реалиях - Вернблум у ЦСКА. Умяров и Барриос не чистые разрушители, а еще передачи раздают вперед и сами к атакам подключаются. Станкович примерно это делал. Насчет Игнатова - чтобы уж закончить (а то немного по кругу). Я понял вашу позицию - "умер Максим, да и х... с ним" )) И она вполне имеет право на существование. Но у меня несколько иная - каждый раз обидно/жаль (не денег лукойловских/федунских - че мне до них), когда на старте видишь очень талантливого паренька в своем клубе, который выдает огромные авансы, с желанием, с задором, а потом... ничего. Прудников, Безродный, отчасти Павленко (Давыдов-Месси, почему-то нет - не глянулся он мне).

    26.06.2025

  • lvb

    Насколько я понимаю.. Умярий при Станковиче исполняет "оборонительного опорника", в стиле Барриоса. Разве Станкович играл на этой позиции?) Нет, я не о тренерах. А о том что в ФК СМ сразу несколько игроков в последние пару сезонов взялись за ум и начали работать над собой. Ессно и тренеры помогли. Но желание прогрессировать в первую голову.. желание самого игрока. Нет оного желания.. тренеры могут хоть головой об газон биться, в стиле Медведева об БакланАрену(видео имеется) .. Ничего не изменится. Как с Игнатовым и произошло)

    26.06.2025

  • Олег

    Это двусторонняя проблема )) Как для Игнатова - сгубил талант и вместо успешной карьеры (и больших бабок) щас получит затухание в середняках, аутсайдерах РПЛ, ФНЛ, ФНЛ-2 (и куда меньшие бабки). Так и для клуба - подготовили в академии таланта, вложили в него кучу бабок и вместо нового Титова получили нового Кужлева, вынуждены отпускать его бесплатно (выхлоп - 0) и покупать (чуть раньше) на его место дорогого Барко. Насчет Умярова хороший пример. А что было буквально сезон назад? ) Практически все - журналисты и фанаты Спартака - бочку катили на Умярова и призывали гнать его из команды ссаными тряпками. Пришел Станкович, который играл по сути на его позиции, взял Умярова под контроль, объяснил как надо играть, нашел ему правильную позицию, и всё попёрло. Вот в случае с Игнатовым - не нашелся такой тренер, который бы всё это сделал. Но, естественно это только половина "вины" - вторые 50% на самом Игнатове.

    26.06.2025

  • lvb

    Это проблема была самого Игнатия. Как? Почему-то у Умярова, Мартинса, даже Угальде и пресловутого Дуартова этого вопроса не возникло). Я взял последних кто апгрейдился в ФК СМ и явно не за 3,5,7 сезонов)). Даже облезлый Максик и то в последние пару сезонов апгрейдился, хотя на выходах все еще играть не научился, Дасаев ему в помощь! Даже середняк Рябчук и то прибавил. Они могут, а Игнатий особ статья? Маменькин сынок? Так думаю)

    26.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Да, старт был хорошим)

    26.06.2025

  • Олег

    Ну блин как. Сколько тренеров за это время было? Наверное даже больше 7 (лень считать). И у каждого свой подход. И каждому надо сразу "на гора" выдавать результат, а не кропотливо внедрять молодого таланта (коим Игнатов, безусловно, был). Своя тактика. Свои новые требования по трансферам (=сразу плюс 4-5 новых игроков за приличные деньги, в основу).

    26.06.2025

  • lvb

    Как можно "потерять" игрока который 7 лет работал в клубе.. и так и не смог совершить апгрейд? Скорее "не хотел, сидел на контракте, довольствуясь малым"(с), что его очевидно полностью устраивало. А раз игрок сам не хочет , то смысла его "огранить" нет никакого. Я это к тому что поздно расстались, надо было еще года 3 назад отправлять в аренду и определяться. Правда тогда был Хведун)) и перманентный бардак. А Зорин тут не причем, у него своя карьера да и пока не видно чтобы он сачковал. Смотрел его в "чехии", весной, было видно что Зорин НЕ тянет пока даже в аутсайдере РПЛ. "Сырой", работы с ним многоооо)

    26.06.2025

  • Олег

    Я ж не говорю "прошляпили", "упустили". Именно потеряли. Начинал Игнатов очень хорошо, еще блин при Каррере (что-то из прошлой жизни). А на выходе? 7 лет и получился вообще ниочемный игрок. Понятно, что в 1ю очередь сам виноват - характера (как у того же Зиньковского) не хватило. Но могли и тренеры с руководством направить на правильный лад, взять в ежовые рукавицы и помочь, "огранить бриллиант". Вот не хочется, чтобы и с Зориным та же ситуация случилась - помотают по арендам и отпустят в итоге в условные Крылья-Нижний-Оренбург. Кужлева помню. И еще много таких кужлевых ) За каждого обидно каждый раз.

    26.06.2025

  • Олег

    Это сейчас он на порядок динамичнее Игнатова ) Сегодняшнего Игнатова )) А начинал Игнатов еще в 2018 году очень даже многообещающе.

    26.06.2025

  • lvb

    Приветствую ветерана.) О какой потере Игнатова Вы пишите? Парень с2018 года играл в ФК СМ-1, провел около сотни игр, но апгрейда не случилось, он не стал твердым игроком основы. 7 лет с ним возились, а толку так и не было. Напрашивается прямое сравнение с неким Кужлевым. которого КИБ и ОИР терпели 9 лет (9, Карл!) в период 1983-1992 годы. Прозвище "король тренек", помните?) Так что неча жалеть, наконец-то отказались. Столько лет Игнатий сидел на шее клуба, с з/п как у Бакаева)).

    26.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Зорин на порядок динамичнее Игнатова! Однозначно нужно ставить в старт в каких-то матчах.

    26.06.2025

  • wam

    В Спартак надо своих воспитанников недрять, а не по арендам гонять. И тренера пора из Спартака.

    26.06.2025

  • Олег

    "Такая корова нужна самому" (с). Зорина надо плавно внедрять в стартовый состав на замену (а может и в помощь) Барко. Игнатова с похожим потенциалом уже потеряли. Может хоть с Зориным получится.

    26.06.2025

  • Степочкин

    Не распробовали))..

    26.06.2025

    • Генеральный директор «Ахмата»: «Садулаев тренируется в общей группе»

    В «Локомотиве» сообщили об отправке платежа для снятия трансферного бана
