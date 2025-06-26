Футбол
26 июня, 11:10

В «Локомотиве» сообщили об отправке платежа для снятия трансферного бана

Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных сообщил «СЭ», что клуб отправил платеж для погашения трансферного долга и последующего снятия трансферного бана ФИФА.

19 июня стало известно, что ФИФА наложила на московский клуб запрет на трансферы до зимы 2027 года.

В прошедшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. В межсезонье клуб объявил о трансферах полузащитников Зелимхана Бакаева и Александра Руденко, а также нападающего Николая Комличенко.

ФК Локомотив (Москва)
  • АндрейЕвгеньевич

    Так быстро всё нашли ?? И продавца и его реквизиты.. Ну надо же..

    26.06.2025

  • Главврач Маргулис/

    Возродили "клуб", открыли ему счёт, перечислили деньги, сняли деньги, закрыли счёт, ликвидировали "клуб".

    26.06.2025

  • Haiaxi

    А как же спонсирование вражеских сил?

    26.06.2025

  • Врн36

    А, что мешало это сделать сразу. Алочность или пока петух в жопу клюнет

    26.06.2025

  • Олег

    Херней страдали 3 (или 4?) года из-за 50кб, чтобы довести ситуацию до бана. Но всё равно заплатили. На банковских % заработали? ))

    26.06.2025

