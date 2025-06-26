В «Локомотиве» сообщили об отправке платежа для снятия трансферного бана

Председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных сообщил «СЭ», что клуб отправил платеж для погашения трансферного долга и последующего снятия трансферного бана ФИФА.

19 июня стало известно, что ФИФА наложила на московский клуб запрет на трансферы до зимы 2027 года.

В прошедшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. В межсезонье клуб объявил о трансферах полузащитников Зелимхана Бакаева и Александра Руденко, а также нападающего Николая Комличенко.