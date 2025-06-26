Генеральный директор «Ахмата»: «Садулаев тренируется в общей группе»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о переходе полузащитника Лечи Садулаева в ЦСКА.

— Лечи переходит в ЦСКА?

— Он тренируется в общей группе.

— Предложения от ЦСКА нет?

— Если бы оно было, он бы в общей группе не занимался.

В сезоне-2024/25 Садулаев в 35 матчах за «Ахмат» во всех турнирах забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Его признали лучшим игроком команды по итогам сезона. Контракт хавбека с грозненским клубом истекает 30 июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.