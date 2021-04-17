На 25-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Химки» (3:1) произошли два эпизода, в которых требуют пояснения судейские решения. Сначала арбитр Василий Казарцев ошибся, не удалив с поля защитника «Ахмата» Максима Ненахова. А затем судья правильно засчитал гол Евгения Харина, открывшего счет.

Это два разных момента, не связанных одной атакой «Ахмата». Ненахов в центре поля сыграл грубо против лежавшего на газоне Ильи Камышева. Видеоассистенты Владимир Москалев и Денис Березнов посчитали, что Казарцев ошибся, не достав красную карточку, и предложили судье самому посмотреть видеозапись. Рефери так и поступил, долго смотрел повторы и обсуждал случившееся с ВАР, но принял иное решение — вынес Ненахову только предупреждение. На мой взгляд, это ошибка арбитра.

«Ахмат» — «Химки».

А вот гол «Ахмата» был засчитан верно. Это совершенно другая атака, не имевшая отношения к фолу Ненахова, совершенно другие моменты. Владимир Ильин поборолся за мяч в центре поля, Казарцев правильно продолжил игру, и в итоге Харин забил гол.

(Александр Бобров)