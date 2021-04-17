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«Красотища». «Спартак» отреагировал на гол Мелкадзе в ворота «Химок»: видео

16:36
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Пресс-служба «Спартака» в Twitter 17 апреля опубликовала видео гола полузащитника «Ахмата» Георгия Мелкадзе в матче 26-го тура РПЛ против «Химок».

Мелкадзе поборолся в чужой штрафной и в падении через себя отправил мяч в правую девятку ворот подмосковного клуба.

«Зацените крутейший гол Георгия Мелкадзе, выступающего сейчас на правах аренды за «Ахмат» Красотища!», — подписала публикацию пресс-служба красно-белых.

24-летний Мелкадзе нынешний сезон проводит в аренде из «Спартака» в «Ахмате». В текущем чемпионате российский футболист сыграл в 19 играх, в которых забил 3 мяча и отдал голевую передачу.

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