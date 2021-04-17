«Красотища». «Спартак» отреагировал на гол Мелкадзе в ворота «Химок»: видео
Пресс-служба «Спартака» в Twitter 17 апреля опубликовала видео гола полузащитника «Ахмата» Георгия Мелкадзе в матче 26-го тура РПЛ против «Химок».
Мелкадзе поборолся в чужой штрафной и в падении через себя отправил мяч в правую девятку ворот подмосковного клуба.
«Зацените крутейший гол Георгия Мелкадзе, выступающего сейчас на правах аренды за «Ахмат» Красотища!», — подписала публикацию пресс-служба красно-белых.
Зацените крутейший гол Георгия Мелкадзе, выступающего сейчас на правах аренды за «Ахмат» ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 17, 2021
Красотища! ? pic.twitter.com/GR0Mk2z3b7
24-летний Мелкадзе нынешний сезон проводит в аренде из «Спартака» в «Ахмате». В текущем чемпионате российский футболист сыграл в 19 играх, в которых забил 3 мяча и отдал голевую передачу.
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