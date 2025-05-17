«Ахмат» и махачкалинское «Динамо» встретятся в матче 29-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 18 мая. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, начало — в 14.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Ахмат» — «Динамо» Махачкала можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

18 мая 2025, 14:00. Ахмат Арена (Грозный)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Ахмат» набрал 24 очка в 28 турах чемпионата России, махачкалинское «Динамо» — 27 очков. В матче первого круга РПЛ в августе махачкалинцы победили грозненцев со счетом 1:0.