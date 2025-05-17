«Оренбург» — «Краснодар»: хозяева открыли счет

«Оренбург» открыл счет в матче против «Краснодара» в 29-м туре РПЛ — 1:0.

На 7-й минуте отличился Брайан Мансилья.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.