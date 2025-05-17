Вагнер Лав вспомнил о приеме ЦСКА у Путина после победы в Кубке УЕФА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о приеме команды в Кремле после победы в Кубке УЕФА.

По словам бразильца, футболисты пришли на прием после празднования победы.

— Запах перегара от нас всех действительно исходил конкретный. Прямо жесткий! Мало того, мы с Карвальо еще и не понимали, что происходит. Смотрим: парни расслабились, угорают, смеются. А мы с Даниэлем думали только об одном — о стакане воды! — приводит слова Вагнера Sport24.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а затем на полгода вернулся в московский клуб в 2013 году. Бразилец провел 259 матчей, забил 124 мяча и сделал 53 результативные передачи.

18 мая 2005 года ЦСКА в Лиссабоне обыграл «Спортинг» в финале Кубка УЕФА — 3:1. В 2025 году клуб отмечает 20 лет с момента победы в турнире.