«Ахмат» ведет переговоры о трансфере защитника «Урала» Гогличидзе

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе может продолжить карьеру в «Ахмате», сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, футболист прибыл в расположение грозненцев на сборах в Турции. Отмечается, что стороны ведут переговоры о трансфере.

27-летний Гогличидзе является воспитанником «Краснодара». Он перешел в «Урал» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 22 матча, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее он выступал за такие клубы, как «Пари НН», «Чайка» и «Оренбург».