«Ахмат» — «Динамо»: Бериша ударил Чавеса рукой в голову. Почему он не удален?

На 39-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» Бернард Бериша догнал Луиса Чавеса и, не пытаясь сыграть в мяч, ударил его сзади и сбоку рукой в голову. Арбитр Артем Чистяков отреагировал на такой фол желтой карточкой, хотя вполне мог удалить футболиста грозненской команды.

«Ахмат» — «Динамо».

Возможно, судья нечетко видел все детали случившегося. Но этот момент точно был открыт для резервного Владимира Москалева. Или он тоже считал, что такие действия футболиста заслуживают только предупреждения?