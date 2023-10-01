Ларин: «Крылья Советов» объективно были сильнее «Спартака»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Спартаком» в матче 10-го тура РПЛ (4:0). Он считает справедливым результат встречи.

«Конечно, не ожидал, что «Крыльям» победа достанется настолько просто. Сейчас за очень не удачный прошлый сезон все возвращается. В двух быстрых голах Горшкова есть много особенного. Результат по делу. «Крылья» объективно были сегодня сильнее. За что клуб может бороться? Пока команда идет от игры к игре. Дальше будет видно. Сейчас неправильно давать прогнозы», — цитирует Ларина Sport24.

«Крылья Советов» набрали 21 очко и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками занимает пятую позицию. В следующем туре самарцы в гостях сыграют с «Пари НН», а «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Оба матча пройдут 8 октября.