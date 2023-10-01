«Ахмат» — «Динамо»: Фернандес сравнял счет

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«Динамо» сравняло счет в матче против «Ахмата» в 10-м туре РПЛ — 1:1.

На 51-й минуте после подачи со штрафного головой забил защитник бело-голубых Роберто Фернандес.