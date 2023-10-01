«Ахмат» — «Динамо»: Фернандес сравнял счет
«Динамо» сравняло счет в матче против «Ахмата» в 10-м туре РПЛ — 1:1.
На 51-й минуте после подачи со штрафного головой забил защитник бело-голубых Роберто Фернандес.
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|
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|
3
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|5
|3
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|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
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|10
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|4
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|
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|
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|
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|2
|0
|8
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|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 2
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|1 : 0
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|2 : 0
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|4 : 0
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|1 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
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