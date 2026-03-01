«Ахмат» — ЦСКА: Карасев не стал назначать пенальти в пользу гостей после вмешательства ВАР
Главный арбитр матча 19-го тура чемпионата России между «Ахматом» и ЦСКА Сергей Карасев не назначил пенальти в пользу армейцев после вмешательства ВАР.
На 34-й минуте мяч попал в руку полузащитнику грозненцев Сергею Пряхину. Карасев не стал назначать 11-метровый в ворота «Ахмата». После видеопросмотра арбитр не изменил свое решение, объяснив, что рука Пряхина при соприкосновении с мячом была в естественном положении.
ВАР на этот матч назначен Василий Казарцев.
Игра проходит на «Ахмат Арене» в Грозном.
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|
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|30
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|9
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|
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|Динамо Мх
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|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
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|30
|6
|5
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|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
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|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
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|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
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|1 : 2
|17.05
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|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
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|1 : 1
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|
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Джон Кордоба
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|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
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|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
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|26
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