«Ахмат» — ЦСКА: Карасев не стал назначать пенальти в пользу гостей после вмешательства ВАР

Главный арбитр матча 19-го тура чемпионата России между «Ахматом» и ЦСКА Сергей Карасев не назначил пенальти в пользу армейцев после вмешательства ВАР.

На 34-й минуте мяч попал в руку полузащитнику грозненцев Сергею Пряхину. Карасев не стал назначать 11-метровый в ворота «Ахмата». После видеопросмотра арбитр не изменил свое решение, объяснив, что рука Пряхина при соприкосновении с мячом была в естественном положении.

ВАР на этот матч назначен Василий Казарцев.

Игра проходит на «Ахмат Арене» в Грозном.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)

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