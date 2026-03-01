«Ахмат» — ЦСКА: грозненцы ведут в счете после первого тайма

«Ахмат» обыгрывает ЦСКА по итогам первого тайма матча 19-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол на 4-й минуте забил Максим Самородов.

На 34-й минуте мяч попал в руку полузащитнику грозненцев Сергею Пряхину, однако главный арбитр Сергей Карасев не стал назначать пенальти в пользу армейцев после вмешательства ВАР.

Игра проходит на «Ахмат Арене» в Грозном.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)

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