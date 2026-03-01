РПЛ: матч «Сочи» — «Спартак» состоится 2 марта, начало в 15:00

РПЛ объявила, что перенесенный матч 19-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» состоится 2 марта и начнется в 15:00 по московскому времени.

Игра на стадионе «Фишт» в Сочи должна была пройти в воскресенье, 1 марта, в 16:30. Изначально ее начало отложили из-за режима беспилотной опасности, а позднее было объявлено о переносе матча.

«Матч 19-го тура отменен 1 марта решением делегата и главного судьи матча в соответствии с рекомендациями координационного штаба с учетом сложившийся обстановки. Президент РПЛ, согласно пункту 8.3.1 регламента турнира, принял решение — игра состоится 2 марта в 15:00 по московскому времени на стадионе «Фишт» в Сочи. Ранее приобретенные билеты остаются действительными. Благодарим болельщиков за понимание!» — говорится в заявлении РПЛ.

«Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 9 баллами располагается на последней, 16-й строчке.

Ранее в воскресенье из-за угрозы БПЛА с задержкой начался матч 22-го тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Торпедо» (0:2) в Новороссийске и прерывалась игра FONBET чемпионата КХЛ «Сочи» — «Торпедо» (5:1).

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