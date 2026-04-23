«Ахмат» — «Балтика»: гости вышли вперед

«Балтика» открыла счет в выездном матче с «Ахматом» в 26-м туре РПЛ — 1:0.

На 51-й минуте гол забил Дерик Ласерда.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 19:45. Ахмат Арена (Грозный)

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