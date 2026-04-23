«Спартак» — «Краснодар»: судья правильно назначил пенальти, но не вынес несколько предупреждений

На 42-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» судья Артем Чистяков ошибочно не зафиксировал фол Наиля Умярова и не наказал его 11-метровым ударом. Ошибку помогли исправить видеоассистенты Павел Шадыханов и Кирилл Левников. После их вмешательства и просмотра повторов рефери изменил решение и на 45-й минуте объявил о назначении пенальти в пользу краснодарцев.

В том эпизоде случился контакт мяча с отставленной в сторону левой рукой Умярова. По правилам это нарушение правил, которое карается пенальти.

Нужно отметить, что в первом тайме были как минимум четыре эпизода, в которых возникли основания для вынесения предупреждений игрокам обеих команд. Но Чистяков ни разу не достал желтую карточку.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 19:45. Лукойл Арена (Москва)

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