«Ахмат» — «Балтика»: хозяева сравняли счет

«Ахмат» сравнял счет в домашнем матче с «Балтикой» в 26-м туре РПЛ — 1:1.

На 60-й минуте автогол забил Кевин Андраде.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 19:45. Ахмат Арена (Грозный)

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