«Ахмат» арендовал Тимофеева у «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев арендован «Ахматом», сообщается на официальном сайте грознецев.

Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца сезона. Игрок будет выступать под 94-м номером.

Минувший сезон Тимофеев провел в аренде у «Крыльев Советов». В 21 матче чемпионата России игрок сделал две результативные передачи и заработал пять желтых карточек.