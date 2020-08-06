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«Ахмат» арендовал Тимофеева у «Спартака»

6 августа 2020, 23:40
Артем Тимофеев. Фото ФК "Ахмат"
Артем Тимофеев. Фото ФК "Ахмат"
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Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев арендован «Ахматом», сообщается на официальном сайте грознецев.

Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца сезона. Игрок будет выступать под 94-м номером.

Минувший сезон Тимофеев провел в аренде у «Крыльев Советов». В 21 матче чемпионата России игрок сделал две результативные передачи и заработал пять желтых карточек.

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