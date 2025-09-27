«Ахмат» — «Акрон»: видео голов матча РПЛ

«Ахмат» разгромил «Акрон» в домашнем матче 10-го тура чемпионата России — 3:0.

У грозненцев дубль оформил Брайан Мансилья и еще один гол забил Эгаш Касинтура.

3-я минута. Касинтура — 1:0

72-я минута. Мансилья — 2:0

90-я минута Мансилья — 3:0