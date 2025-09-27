Футбол
27 сентября, 15:53

«Ахмат» разгромил «Акрон», Мансилья оформил дубль

Алина Савинова
Константин Марадишвили и Лечи Садулаев.
Фото ФК «Ахмат»

«Ахмат» на своем поле победил «Акрон» в матче 10-го тура чемпионата России — 3:0.

Счет на 3-й минуте открыл Эгаш Касинтура. На 72-й минуте Брайан Мансилья увеличил преимущество хозяев, а на 90-й аргентинец довел счет до разгромного.

«Ахмат» не проигрывает на протяжении семи матчей подряд в РПЛ. Грозненская команда набрала 15 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице. «Акрон» с 7 баллами идет на 14-й строчке.

В следующем туре грозненцы на выезде сыграют против «Краснодара», а тольяттинская команда примет у себя «Зенит». Оба матча пройдут 4 октября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
27 сентября, 14:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
3:0
Акрон

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Ахмат
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • руслан магомедов

    Эти внезапные выигрышные серии регулярно происходят в ахмате. РЕГУЛЯРНО и не важно чурчес там или еще кто-то. чурчес не способен внезапно обучить игре , да и любой другой так же. Морально-волевые так же не катят. ПРОСТ БАБОЛ поперло соперникам. НИЧЕГО ДРУГОГО БЫТЬ НЕ МОГЕТ,!!!!!!!!!!!!!!!

    28.09.2025

  • Саша

    Тариф Дзюбы пролонгировать не будут. Уйдёт Дзюба красиво в медиа-команду "Mortal Good of Fair is Not Boys". Акрон приближается по качеству игры к команде ФНЛ. С чем Тедеску, пардон, Тедеева можно поздравить.

    28.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Думаю, что ты можешь отдавать ему должное за должное и порицать за порицаемое

    27.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Полагал очевидным, что нападающий не может сдать игру. Хотя если он три раза забил в свои ворота умышленно, почему нет

    27.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Конечно, как назвать тех, кого нет

    27.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Обойдешьси дилетантик .. и своей массовочкой.

    27.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    :))))

    27.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Кто они? Назови поименно.

    27.09.2025

  • Saiga-спринтер

    дилетантской массовочке и не дано понять. Поняли те, кто понимает в малости футбол.

    27.09.2025

  • Valekka

    Шутка отмечается соответственно!

    27.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Почему чушь? Шучу:)

    27.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    судя по всему, никто не понял

    27.09.2025

  • Valekka

    Не неси чушь!

    27.09.2025

  • Valekka

    Что : ещё один судья всеросийско-районной категории??!!

    27.09.2025

  • andreichf

    А сам то как думаешь?

    27.09.2025

  • Valekka

    Твои слова,да в....

    27.09.2025

  • Saiga-спринтер

    .. кому дано, тот понял, остальная массовочка - перпендикулярна

    27.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты Дзюбу уважаешь или нет?

    27.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А причем тут футбол и то, что "никто в городе никогда не видел"?

    27.09.2025

  • andreichf

    так точно

    27.09.2025

  • Saiga-спринтер

    В футболе знаю больше .. на 3 (три) порядка больше, чем вся дилетанская массовочка скопом.

    27.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вот грохнет Краснодар...

    27.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    а ты откуда знаешь? местный?

    27.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    у тебя одна

    27.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Говори прямо: сдал игру

    27.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Какая еще якобы "тольятинская команда? Этих приволжских бомжиков никкто в городе Тольятти никогда не видел, и не будет считать якобы своими ни при каких обстоятельствах.

    27.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Второе после Зенита-Спартака

    27.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А почему ты антисемит?

    27.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Дзюба сдал игру главнокомандующему

    27.09.2025

  • knight templar

    Саламыч навел порядок в ахмате. И вроде дорогостоящих трансферов у чечен не было, состав не сильнее прошлогоднего, но сегодня ахмат уверенный середняк не аутсайдер

    27.09.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Странно, что деревянный Дзюба все еще молчит. И молчат его одноклубники - про него, пешехода...

    27.09.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Кто бы что ни говорил, но Стас своё дело знает.

    27.09.2025

  • AlexCS4

    Черчесов продолжает удивлять в хорошем смысле.

    27.09.2025

  • AlexCS4

    Наверное, еврей какой-то. Вопрос другой: почему он не в ЦАХАЛе и на передовой геноцида?

    27.09.2025

  • Pepe

    Нормально так Саламыч газанул

    27.09.2025

  • (Точный счёт Матчей)

    Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Англия 17:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль Первый Тайм Тотал Больше 1,5 Коэффициент 2,10 (На данное событие есть Коэффициент Около 7) Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)

    27.09.2025

  • Fanatico

    Феноменально! Ахмат с последнего места догнал Спартак! Да что там , Динамо догнал! Да какие там, Зенит настиг ! Каток прошелся по ПРЛ , трепещите гигемоны

    27.09.2025

  • andreichf

    у тебя в слове проститука несколько ошибок.

    27.09.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Дзюба лёг перед Черчесовым . Должок вернул , за то , что тот Артёма на домашний ЧМ взял

    27.09.2025

  • Derbist

    Акрон решил что напрягаться всё равно бесполезно.

    27.09.2025

  • Evgen k

    Эпизод с Садуллаевым больше тянет на красную, чем на желтую, судья видать забоялся Папика на стадионе.. А Садуллаев продолжает грязно играть как обычно.. но это не отменяет того, что Акрон нулевой был..

    27.09.2025

  • Ilya Gudman

    Интересно сбежит хитрый лис Дзюба с тонущего корабля к Саламычу ? Уйдет красиво ?))) Будет самый лучший переход у него ?)

    27.09.2025

  • andreichf

    Дзюба, давай досвиданья!

    27.09.2025

  • Ilya Gudman

    Так по игре Крвлья ничем не лучше если не хуже

    27.09.2025

  • SuperDennis

    Договорняки со счетом 0-3 не играются, это просто уровень такой у игроков Акрона. Он (уровень) крайне низкий. Кстати, проигрыши Ахмату Зенита и Крыльев - это тоже сливы-договорняки?

    27.09.2025

  • Ilya Gudman

    Синдром второго сезона все как обвчно , если бы не было в этом году столько слабых команд то точно бы вылетел , но в этом году прямо конкурентоа на вылет уж очень много ))) Сочи , Оренбург , НН , Крылья , Махачкала , тут надо постараться Акрону самому что бы вылететь напрямую )

    27.09.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Приветыч и Ахмат молодцы!!!

    27.09.2025

  • хурма(сельдерей)

    все говорили овцепас а он великолепный Стас собрал отару...приструнил и целых три сумел...забил

    27.09.2025

  • SuperDennis

    Кто такой этот Бен Шимолл?

    27.09.2025

  • КБ

    Усы - молодцы!

    27.09.2025

  • Гончар

    Что за клоунаду я увидел в исполнении акрона.Игроки расступались перед ахматовцами.Это чистой воды договорняк.

    27.09.2025

  • sdf_1

    Дзюба был прав. «Акрон» действительно едет в первую лигу. «Крылья» пока держатся

    27.09.2025

  • поздравляю АХМАТ с вполне заслуженной победой.АКРОН если и вылетит,горевать не стану(впрочем до этого еще очень далеко). мне гораздо лучше КРЫЛЬЯ нравятся,нежели ентот АКРОН

    27.09.2025

  • TokTram_

    Только до игр с первой шестёркой.

    27.09.2025

  • хурма(сельдерей)

    то ли Ахмат был крут...то ли Акрон никакой мне кажется что-то посередине пропускать второй и третий при полном попустительстве защиты это что-то Ахмат всем этим прекрасно воспользовался

    27.09.2025

  • TokTram_

    Почему Беншимолл не в старте?!

    27.09.2025

  • TokTram_

    Какая тут зависимость, если ни один навес до Дзюбы не дошёл? Не то, чтобы Дзюба в борьбе верховой проиграл, просто вообще мяч до зоны Дзюбы или не долетал, или перелетал. Тотальное косоглазие.

    27.09.2025

  • Адекватный спартач

    Ждём новые советы Дзюбы про усиление состава

    27.09.2025

  • SuperDennis

    Саламыча с победой! Это не разгром, а просто разнос Акрона. Тедеева жалко, бороться некем. Садуллаева стоило удалять, хотя это и бессмысленно: КДК потом ему красные отменяет.

    27.09.2025

  • TokTram_

    Черчесий продолжает успешно окучивать низовых. Ахмат уже к лидерам подобрался. Акрон - это похороны. Кипер - ворон считает, полузащита вообще не может навесить на Дзюбу, прям косоглазие, даже с 10 метров. Почему Беншимолл вышел всего за 10 с небольшим минут до финиша? Единственный, от кого острота от тольяттинцев пошла... Безнадёга.

    27.09.2025

  • igor1972

    Ахмат при Черчесове заиграл, однако. Интересно как высоко сможет забраться в чемпионате. Акрон, увы, с такой игрой или в стыках окажется или напрямую вовсе вылетит..

    27.09.2025

  • m-diesel13

    Дзюбозависимость Акрона сыграла плохую службу им

    27.09.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Приветыч молодец, всряхнул кадыровцев.....молодец!!!

    27.09.2025

  • 761 RUS

    Акрону конец! Вылет с таким составом гарантирован.

    27.09.2025

  • инок

    Ахмат и Стаса с уверенной победой над Акроном.

    27.09.2025

  • GeoMaS

    Порадовал юркий Мансилья, разочаровал Дзюба.

    27.09.2025

  • Питерский пёс

    Вкючились в гонку

    27.09.2025

    • «Ахмат» — «Акрон»: Мансилья оформил дубль и сделал счет разгромным

    «Ахмат» — «Акрон»: видео голов матча РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

