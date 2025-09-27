«Ахмат» разгромил «Акрон», Мансилья оформил дубль

«Ахмат» на своем поле победил «Акрон» в матче 10-го тура чемпионата России — 3:0.

Счет на 3-й минуте открыл Эгаш Касинтура. На 72-й минуте Брайан Мансилья увеличил преимущество хозяев, а на 90-й аргентинец довел счет до разгромного.

«Ахмат» не проигрывает на протяжении семи матчей подряд в РПЛ. Грозненская команда набрала 15 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице. «Акрон» с 7 баллами идет на 14-й строчке.

В следующем туре грозненцы на выезде сыграют против «Краснодара», а тольяттинская команда примет у себя «Зенит». Оба матча пройдут 4 октября.